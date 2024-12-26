Gazze’de üç bebek donarak öldü

Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli, güvenli bir sığınak bulma umuduyla Al-Mawasi bölgesindeki derme çatma çadır kamplarına sığındı. Ancak bölgede yaşanan aşırı soğuk, savunmasız bebeklerin hayatını tehdit ediyor.

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Çarşamba günü, Gazze’nin güneyindeki Al-Mawasi’de yeni doğan bir bebek olan Sile Mahmud El-Fasih, şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Munir Al-Bursh, bebeğin “aşırı soğuk nedeniyle donarak öldüğünü” açıkladı.

Son 48 saat içinde, Sile ile birlikte, üç günlük ve bir aylık iki bebek daha aşırı soğuk ve uygun barınma koşullarının eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nasser Hastanesi Pediatri ve Obstetrik Bölüm Başkanı Dr. Ahmed El-Ferra, Gazze’deki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ve özellikle bebeklerin hayatta kalma şansının giderek azaldığını belirtti.

Al-Mawasi, İsrail tarafından daha önce “insani bölge” olarak ilan edilmişti. Ancak bölge sık sık saldırılara maruz kalıyor ve binlerce yerinden edilmiş Filistinli, naylon ve kumaş parçalarından yapılmış çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

“ONU ISITMAYA ÇALIŞTIM AMA BAŞARAMADIM”

CNN tarafından yayımlanan görüntülerde, Sile’nın küçük bedeni beyaz kefene sarılı halde, babası tarafından taşınırken görülüyor. Mezarı başında toplanan genç Filistinliler ve çocuklar dua ediyor.

Sile’nın annesi Nariman, “Onu kollarımda ısıtmaya çalıştım ama üzerime örtecek ek bir giysim bile yoktu” diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı. Görüntülerde küçük bebeğin yüzünün soğuktan morardığı dikkat çekiyor.

ÇOCUKLAR SAVAŞIN EN BÜYÜK MAĞDURLARI

Soykırımcı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgede büyük bir insani krize yol açtı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, savaşın başlangıcından bu yana 45 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 107 binden fazla kişi yaralandı. Bu ölümlerin önemli bir kısmını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini, Gazze’de her saat başı bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF ise birçok çocuğun hâlâ yazlık kıyafetlerle soğuk hava koşullarında yaşamaya çalıştığını ve temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkânsız hale geldiğini belirtti.

Dr. Ahmed El-Ferra, Gazze’deki yenidoğan bakım ünitelerinin yalnızca yüzde 20’sinin çalışır durumda olduğunu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle prematüre bebeklerin hayatını kaybettiğini ifade etti.