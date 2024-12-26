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Sivas'ta hurdacı anne videosu sosyal medyada olay oldu işin aslı belli oldu

Sivas'ta hurdacı anne videosu sosyal medyada olay oldu işin aslı belli oldu

Sivas'ta hurdacılık yapan annenin çocukları üşümesin diye hurda arabasının üzerinde ateş yaktığı görüntülerin aslı ortaya çıktı. Sivas Valiliği, söz konusu kadının dilencilik yöntemiyle şehrin farklı noktalarında vatandaşlardan para topladığını duyurdu.

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Kentte hurda topladığı sırada çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakıp dolaşan kadını göstenen video sosyal medyada yankı uyandırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görüntülerin aslını araştırmadan sert bir açıklama yaptı. Özdağ, Hal bu iken en az 164 milyar dolar harcadığımız sığınmacılardan sonra daha depremzedelere evlerini yapamamış olan AKP Suriye’nin inşasını gerçekleştireceğiz diyor. Siz önce bu Sivaslı anneyi fakirlikten kurtarın" dedi.

Paylaşımlar üzerine Sivas Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

14 çocuğu bulunuyor

Görüntülerdeki A.E. isimli kadının, nüfusuna kayıtlı 14 çocuğunun bulunduğu, en küçüğünün 2, en büyüğünün ise 24 yaşında olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerekli yardımlar yapıldığı halde dilenmeye devam ediyor"

"Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce aileye gerekli sosyal yardımlar yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir. Söz konusu görüntülerde yer alan kadının, şehrin farklı caddeleri üzerinde dolaşıp dilencilik yöntemiyle para toplayarak vatandaşlarımızın iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılmıştır. Sosyal devlet ilkesi anlayışıyla Valiliğimiz himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve ailelerimizin yanındadır."

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