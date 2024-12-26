BIST 10.012
DOLAR 35,25
EURO 36,72
ALTIN 2.980,71
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! Gerileme başladı mı?

Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! Gerileme başladı mı?

Türkiye'de enflasyon fiyatlarındaki değişim, piyasalar ve reel sektör açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. TCMB enflasyon beklentilerini duyurdu. Vatandaşın bir yıl sonraki enflasyon beklentisi 12 ay sonra enflasyon oranı 1 puan azalarak, yüzde 63,1'e indi. Reel sektör ile piyasaların beklentisinde de sınırlı gerileme yaşandı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

0,1 PUAN AZALDI! 

Buna göre aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine indi.

YÜZDE 63,1 SEVİYESİNE İNDİ 

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

GERİLEME BAŞLADI

Bu düşüş ekonomik toparlanma ve fiyat istikrarına yönelik olarak uygulananın etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda reel sektör ve finans piyasalarının beklentilerinde sınırlı bir gerileme olduğu gözlemlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Yapay zeka devlerinin yeni planı nükleer güç
Yapay zeka devlerinin yeni planı nükleer güç
Terör örgütü YPG Münbiç çevresinde saldırılar düzenliyor
Terör örgütü YPG Münbiç çevresinde saldırılar düzenliyor
İzmir'de okul servisi park halindeki tıra çarptı! Yağmur öldü yakınları kahroldu
İzmir'de okul servisi park halindeki tıra çarptı! Yağmur öldü yakınları kahroldu
Bu da mı gol değil? Cüneyt Özdemir muhalefeti tokat manyağı yaptı! Aklın yolu bir işte!
Bu da mı gol değil? Cüneyt Özdemir muhalefeti tokat manyağı yaptı! Aklın yolu bir işte!
Bankadan nakit çekiminde belge istenecek mi? MASAK'tan açıklama
Bankadan nakit çekiminde belge istenecek mi? MASAK'tan açıklama
Annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanık için için istenen ceza belli oldu
Annesini öldürüp 2 gün evde cesetle yaşayan sanık için için istenen ceza belli oldu
NASA tespit etti 'Büyük Patlama'dan yaklaşık 300 milyon yıl sonrası
NASA tespit etti 'Büyük Patlama'dan yaklaşık 300 milyon yıl sonrası
Aytemiz'in Vaay uygulamasının 4. yılında sürücülere yüzde 4 indirim avantajı
Aytemiz'in Vaay uygulamasının 4. yılında sürücülere yüzde 4 indirim avantajı
ENAG Başkanı Ulusoy: Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler
ENAG Başkanı Ulusoy: Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler
Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Sosyal medyadaki paylaşımlar savcılığı harekete geçirdi! Edirne'de 'şafak' operasyonu
Sosyal medyadaki paylaşımlar savcılığı harekete geçirdi! Edirne'de 'şafak' operasyonu