Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı! Gerileme başladı mı?

Türkiye'de enflasyon fiyatlarındaki değişim, piyasalar ve reel sektör açısından önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. TCMB enflasyon beklentilerini duyurdu. Vatandaşın bir yıl sonraki enflasyon beklentisi 12 ay sonra enflasyon oranı 1 puan azalarak, yüzde 63,1'e indi. Reel sektör ile piyasaların beklentisinde de sınırlı gerileme yaşandı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

0,1 PUAN AZALDI!

Buna göre aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine indi.

YÜZDE 63,1 SEVİYESİNE İNDİ

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

GERİLEME BAŞLADI

Bu düşüş ekonomik toparlanma ve fiyat istikrarına yönelik olarak uygulananın etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda reel sektör ve finans piyasalarının beklentilerinde sınırlı bir gerileme olduğu gözlemlendi.