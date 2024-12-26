Bu da mı gol değil? Cüneyt Özdemir muhalefeti tokat manyağı yaptı! Aklın yolu bir işte!

Gazeteci Cüneyt Özdemir 61 yıllık kanlı Esed rejimin devrilmesinin ardından bölgede oyun kurucu olan Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden rahatsız olan muhalefeti eleştirdi.

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İşte Özdemir'in sözleri;

Bu adamlar ellerine silahı aldılar ve de Beşar Esad'ı devirdiler. Ne yazık ki bizim muhaliflere ve dünyanın bir kesimine buradaki halkı beğendiremiyoruz. Değişim bizim muhalefeti delirtmiş durumda. Diyorlar ki, bunlardan bir şey olmaz. Nasıl beğendireceğiz? Ne diyoruz ki? Türkiye'ye gidiyor, orada etkin bir şekilde şu anda Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı bilmem ne; karşılıyorlar, sarayda bilmem ne yapıyorlar. Gidiyorlar hep beraber, gece yarısı Şam'da kahve içiyorlar. Ya bu adam da değişmeye çalışıyor. "Olmaz, bunlardan güven olmaz" diyorlar. Ne yapalım? "Orayı ben bilmem." Böyle bir ruh halindeler yani. Oysa şu anda yani Türkiye'nin sadece Suriye'de olan varlığına değil, Afrika'da, Libya'da, bölgedeki varlığınıza baktığınız zaman böyle bir şeyden yakınıyorlar. Türkiye'de emperyalist bir güç oldu. Evet. Yani bütün dünyada böyle bir şey varken niye olmasın diyorsunuz? "Olmaz. Biz kapılarımızı kapatalım." Yurtta sulh, cihanda sulh. Abicim ne yurtta sulh, cihanda sulh? Adamlar kapına dayanmışlar. Oradan yarın bir gün seni bölebilirler belki de. Neyi beğenecekler onu da bilmiyorum. Başka bir B planı var mı? Ondan da emin değilim. Abi ne istiyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. O da olmaz, bu da olmaz yani.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.