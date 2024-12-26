ENAG Başkanı Ulusoy: Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler

Asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emeklilere ilişkin tahminini açıklayan ENAG Direktörü Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" dedi.

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Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Direktörü Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memur ve emekli için yeni yılda yapılacak zam oranı tahminini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıklamasının ardından emekli ve memurların yapılacak zamma ilişkin endişeleri artarken, Ulusoy, X hesabından yaptığı paylaşımda "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerini kullandı.