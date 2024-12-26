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Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi Rıza Kalkavan hayatını kaybetti

İstanbul'da 37 kişinin hayatını mal olan sahte alkol bu kez ünlü ismin kardeşini hayattan kopardı. 2022'de hayata gözlerini yuman Billur Kalkavan'ın iş adamı kardeşi Rıza Kalkavan sahte alkol kurbanı oldu.

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15 Ekim 2022'de hayata veda eden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan iş adamı Rıza Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki Kalkavan, sahte alkolden dolayı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rıza Kalkavan'ın vefat haberini, gazeteci Asena Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özkan "Sahte alkol, bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bu işin şakası yok. Bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan, anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil." dedi.

Geçtiğimiz günlerde; sahte alkolden dolayı İstanbul'da 37 kişi hayatını kaybetmişti.

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