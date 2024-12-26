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Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü Yunus Akgün de yanındaydı

Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü Yunus Akgün de yanındaydı

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, nişanlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Mutlu anında yakın arkadaşı Yunus Akgün de yanındaydı.

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem, mutluluğunu Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Kerem Aktürkoğlu, nişanlandığını duyurdu. Milli futbolcuyu, yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmadı.

Aktürkoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşıma kalp emojisi ile yüzük emojisi ekledi.

Çocuk gelişimcisi

Kerem Aktürkoğlu'nun sözlendiği ismin Ceren Azak olduğu öğrenildi. Ceren Azak, özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.

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