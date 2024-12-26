İkinci el otomobil ticaretinde uygulama uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sıfır araçlarda "6 ay 6 bin kilometre" kuralının süresi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Karayolları ve motorlu taşıtlar ticaretiyle ilgili iki kritik yönetmelik değişikliği de yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle, sıfır araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süreyle ve 6 bin kilometre sınırına ulaşmadan satılamaması kuralının süresi uzatıldı. Daha önce 1 Ocak 2025'te sona ereceği belirtilen bu uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Resmi Gazete'de iki kritik yönetmelik yayımlandı

Kararla birlikte "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Her iki düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni araçlar için satış ve pazarlama sınırı devam ediyor

"6 ay 6 bin kilometre" kuralı, yeni araçların satış ve pazarlanmasını sınırlamaya devam edecek. Bu süre uzatımı, piyasa düzenlemelerini korumak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla alındı. Uygulama, 1 Temmuz 2025'e kadar tüm sıfır araçlar için geçerli olacak.

Düzenleme ne anlama geliyor?

Düzenleme, hem tüketicileri hem de otomotiv sektörü aktörlerini doğrudan ilgilendiriyor. Yeni araç satışlarının belirlenen süre ve kilometre sınırı kapsamında yapılması, hem piyasanın dengesini sağlamak hem de araç fiyatlarındaki spekülasyonları engellemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uygulama neden uzatıldı?

Uzmanlara göre, otomotiv piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan taleple birlikte fiyat istikrarını sağlamak için bu süre uzatıldı. Ayrıca, spekülatif alım-satım işlemlerinin kontrol altına alınması da düzenlemenin ana hedeflerinden biri.