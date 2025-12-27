BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52

400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller!

|
400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller!

Türkiye’de sıfır araç fiyatlarındaki değişiklik birçok kişiyi ikinci el pazarına yöneliyor. Bu bütçede hala kaliteli ve güvenilir seçenekler bulunabiliyor.

400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller! - Resim: 1

İşte 400 bin TL civarında alınabilecek, piyasa değeri korunmuş, ekonomik ve pratik modellerden bazıları...

111
400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller! - Resim: 2

Renault Clio 4 (2014-2016 modeller)

 

Yaklaşık 130.000 – 170.000 km arası


Motor seçenekleri: 1.2 benzinli veya 1.5 dCi dizel  

211
400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller! - Resim: 3

ÖNE ÇIKMA NEDENİ

 

Türkiye’de ikinci el piyasasının en popüler modellerinden biri olan Clio 4, yakıt cimrisi olması, bakım masraflarının düşük kalması ve ülke genelinde yaygın servis ağı sayesinde şehir içi kullanım için ideal bir tercih.

311
400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller! - Resim: 4

Hyundai i20 (2013-2015 modeller)

 

Yaklaşık 120.000 – 160.000 km arası


Motor seçenekleri: 1.2 benzinli veya 1.4 CRDi dizel 

411