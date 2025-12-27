400.000 TL altına alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller!
Türkiye’de sıfır araç fiyatlarındaki değişiklik birçok kişiyi ikinci el pazarına yöneliyor. Bu bütçede hala kaliteli ve güvenilir seçenekler bulunabiliyor.
İşte 400 bin TL civarında alınabilecek, piyasa değeri korunmuş, ekonomik ve pratik modellerden bazıları...
Renault Clio 4 (2014-2016 modeller)
Yaklaşık 130.000 – 170.000 km arası
Motor seçenekleri: 1.2 benzinli veya 1.5 dCi dizel
ÖNE ÇIKMA NEDENİ
Türkiye’de ikinci el piyasasının en popüler modellerinden biri olan Clio 4, yakıt cimrisi olması, bakım masraflarının düşük kalması ve ülke genelinde yaygın servis ağı sayesinde şehir içi kullanım için ideal bir tercih.
Hyundai i20 (2013-2015 modeller)
Yaklaşık 120.000 – 160.000 km arası
Motor seçenekleri: 1.2 benzinli veya 1.4 CRDi dizel