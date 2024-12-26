Fatih Terim'e Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab’ın teknik direktörlük listesine girdi. Son olarak Panathinaikos’u çalıştıran Terim için kulübün harekete geçtiği öğrenildi.Abone ol
Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden olan Fatih Terim’e sürpriz bir talip çıktı.
Al Shabab peşinde
Ertan Süzgün’ün haberine göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, Fatih Terim’i takımın başına getirmek için harekete geçti.
Fatih Terim son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’un teknik direktörlüğünü yaptı.