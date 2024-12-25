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Merkez Bankası 2025 hedeflerini açıkladı! KKM için tarih verildi

Merkez Bankası 2025 hedeflerini açıkladı! KKM için tarih verildi

Merkez Bankası 2025 yılı para politikası metnini yayınladı. Buna göre 2025 yılında 8 Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı yapılacak.

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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağını bildirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında izlenecemk para politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Merkez Bankası önemli bir politika değişikliğine giderek, 2025 yılı için PPK toplantılarını 8'e düşürdü.

Merkez Bankası, 2024'te aylık olarak yılda 12 kez PPK toplantısı yapıyordu. Bankanın Erdem Başçı döneminde bir yılda 8 toplantı yapılmış, daha sonra 12 toplantı sistemine geri dönülmüştü.

Bankanın 2025 Para Politikası Metninde yer alan başlıklar şöyle;

- PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacak.

- Sadeleşme adımları 2025 yılında da devam edecek.

- Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle, TL varlıklara talep devam edecek.

- 2025 yılında KKM uygulamasının sonlandırılması planlanıyor.

- 2025 yılında dalgalı döviz kuru sürdürülecek.

- Döviz kuru serbest piyasa koşullarında oluşmaya devam edecek.

- Merkez Bankası kur düzenini belirlemek amacıyla döviz alım ve satımı işlemi yapmayacak.

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