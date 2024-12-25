Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığının paylaşımıyla duyuruldu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Abu Dabi ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile görüştü. " ifadeleri kullanıldı.