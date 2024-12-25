Terör örgütü PKK'dan eş-Şara'nın çağrısına yanıt

Suriye'de silahlı grupların feshedilmesi kararına ilişkin konuşan SDG Sözcüsü Ferhad Şami, sorunların çözümü için Şam ile doğrudan diyaloğu tercih ettiklerini aktardı.

Abone ol

Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), silahlı grupların Savunma Bakanlığı’na entegre edilmesi kararına ilişkin açıklama yaptı.

Dün, yeni Suriye hükümetinin lideri Ahmed eş-Şara (Colani), Esad'ı deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

"ŞAM İLE DOĞRUDAN DİYALOG" ÇAĞRISI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan SDG Sözcüsü Ferhad Şami, entegrasyonun "doğrudan tartışılması gereken" bir mesele olduğunu söyledi. Söz konusu ihtimale tamamen kapıyı kapatmadıklarına işaret eden Şami, Savunma Bakanlığı'na entegrasyonun "tüm Suriye'yi güçlendirebileceğini" dile getirdi. SDG Sözcüsü, sorunların çözümü için Şam ile doğrudan diyaloğu tercih ettiklerini aktardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Esad'ı deviren silahlı grupların komutanları, eş-Şara'yla bir araya geldi. Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.

Tüm silahlı gruplar, yeniden kurulacak olacak Suriye ordusu bünyesinde Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak.