Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.Abone ol
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 2011-2014 doğumlu lisanslı veya lisanssız sporcuların ücretsiz katılım sağlayabileceği taramaların birinci etabı 18-19 Ocak'ta, ikinci etabı ise 27-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Taramalarda seçilen sporcuların bireysel gelişimlerine yönelik eğitim kampları düzenlenecek.