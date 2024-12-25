BIST 9.921
DOLAR 35,20
EURO 36,65
ALTIN 2.962,29
HABER /  GÜNCEL

Husiler'den İsrail'e süpersonik füzeli saldırı: Operasyon başarıyla tamamlandı

Husiler'den İsrail'e süpersonik füzeli saldırı: Operasyon başarıyla tamamlandı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa şehrine bir saldırı daha gerçekleştirdi. Yafa'daki askeri hedef, süpersonik füzeyle füzeyle vuruldu. 

Abone ol

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda İsrail'e yönelik saldırılarını artırdı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri noktayı hedef aldıklarını bildirdi. Söz konusu hedefi "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını paylaşan Seri, operasyonun başarıyla tamamlandığını dile getirdi.

Filistin direnişine destek amaçlı İsrail'e yönelik saldırılarının durmayacağını yineleyen Seri, Gazze'ye saldırılar duruncaya kadar ve abluka kalkana dek, bunu sürdüreceklerini kaydetti.

AYNI ŞEHRE BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

Yahya Seri, dün de sesten hızlı balistik bir füzeyle, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde bulunan askeri bir hedefi başarıyla vurduklarını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise konuyla ilgili haberinde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füzeden dolayı Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

KAN, iki günde, sabah saatlerinde yaşanan saldırıda balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü paylaştı.

Televizyon kanalı, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 4. kez, "siyasi düzeyde, Yemen'e yönelik yeni bir saldırının ele alındığını" da aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret açıkmaması: Beklentileri karşılamaktan çok uzak
HAK-İŞ'ten yeni asgari ücret açıkmaması: Beklentileri karşılamaktan çok uzak
Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Yıllık 953 milyon lira tasarruf edeceğiz
Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Yıllık 953 milyon lira tasarruf edeceğiz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret tepkisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret tepkisi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında müjdeyi verdi!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek canlı yayında müjdeyi verdi!
Marmara için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı
Marmara için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin açıklama
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı rozetini Erdoğan taktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı rozetini Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık
TESK 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapıyor: ''Taze etler, uygun fiyattan ulaştırılacak''
TESK 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapıyor: ''Taze etler, uygun fiyattan ulaştırılacak''
TÜİK: 2023'te aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 lira oldu
TÜİK: 2023'te aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 lira oldu
Prof. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti
Prof. Oytun Erbaş'ın asgari ücret zammıyla ilgili 'fakir hayatı en sağlıklı hayat' yorumu tepki çekti
Yolcular, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 sezonu ilk seferini deneyimledi
Yolcular, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 sezonu ilk seferini deneyimledi