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Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı rozetini Erdoğan taktı

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı rozetini Erdoğan taktı

Dün Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara milletvekili Nedim Yamalı AK Parti'ye katıldı. Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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Gelecek Partisinden dün istifa eden Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısından sonra AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'ya rozetini taktı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Nedim Yamalı kimdir?

Nedim Yamalı, 1961 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi ve diş hekimidir.

1983 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 2001'de AK Parti Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı.

2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

2014-2018 yıllarında ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucularından olan Nedim Yamalı, partinin Siyasi İşler Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

TBMM 28. dönem Ankara milletvekilidir.

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