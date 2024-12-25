BIST 9.858
DOLAR 35,20
EURO 36,65
ALTIN 2.967,72
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Sigorta'dan pert kasko ürünü

Türkiye Sigorta'dan pert kasko ürünü

Türkiye Sigorta'nın Dar (Pert) Kasko ürünü ile 4-20 yaş aralığındaki otomobil ve kamyonet tarzı araçlar, tam hasara uğraması halinde güvence altına alınıyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca uygun sigorta ürünleri ve çözümleriyle müşterilerinin zor anlarında yanında olan Türkiye Sigorta, Dar (Pert) Kasko ile fazla trafiğe çıkmayan ancak aracını pert durumuna karşı güvence altına almak isteyen araç sahipleri için uygun fiyatlarla kasko poliçesi sunuyor.

Türkiye Sigorta'nın Dar (Pert) Kasko ürünü ile çalınma, yanma, deprem ve dolu, sel, grev, terör, anahtar kaybı neticesinde aracın çalınması ve özel eşya teminatı, ana teminatlar olarak kasko poliçesi kapsamında yer alıyor.

Bunların yanında isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebilen oto yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, kurtarılması, yol yardım hizmeti, yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi, oto kapı kilit hizmeti, lastik değiştirilmesi, profesyonel sürücü hizmeti, yedek parça temini ve ulaştırılması, aracın kaza veya arızalanması nedeniyle konaklama veya seyahat, seyahate devam etmek için kiralık araç, onarılan ya da bulunan aracın emanet ve muhafazası ile teslim alınması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliklerini ve teminat kapsamlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çınar, sigorta şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda, sigortalıların değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en uygun ürünleri sunmayı amaçladıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

'Günümüzde araçları farklı risklere karşı korumak için kasko ürünlerine olan ihtiyaç da çeşitleniyor. İhtiyaca yönelik kasko ürün ailemizden 'Dar (Pert) Kasko' trafiğe sık çıkmayan ve bu yüzden çok çeşitli ek teminatlara ihtiyacı olmayan ancak büyük risklere karşı önlem almak isteyen araç sahipleri için çok uygun bir seçenek. Bu ürünümüzle 4-20 yaş aralığındaki otomobil ve kamyonet tarzı araçlara, poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu tam hasara uğramaları yani pert olmaları halinde güvence sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de geniş kitleler için ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam edeceğiz.'

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de müftülük çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü! Katil kim?
İzmir'de müftülük çalışanı silahlı saldırıda öldürüldü! Katil kim?
Vodafone'dan 2025'te yatırımlara devam mesajı
Vodafone'dan 2025'te yatırımlara devam mesajı
CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı: Gündem asgari ücret
CHP MYK, Özel başkanlığında toplandı: Gündem asgari ücret
Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı
Suriye ile İran arasında gerilim yükseliyor: Yeni bakandan hem suçlama hem uyarı
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Suriyeli Kürt siyasetçi Keddo'dan PKK'ya Suriye'den çık çağrısı
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Alışveriş merkezinde patlama oldu! Ölü ve yaralılar var
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası
Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası
Şam Emevi Camisi'nin halısının değiştirilmesi çağrısına Fatma Şahin'den açıklama
Şam Emevi Camisi'nin halısının değiştirilmesi çağrısına Fatma Şahin'den açıklama
ASELSAN, toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, toplam 58,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Hüseyin Yayman'dan DEM Parti'ye yanıt: PKK'nın gazeteciliğini yapanların...
Hüseyin Yayman'dan DEM Parti'ye yanıt: PKK'nın gazeteciliğini yapanların...
Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay! Pankreas ve tümör tedavisinde modern ve etkili yöntemler
Pankreas ve tümör tedavisi artık çok kolay! Pankreas ve tümör tedavisinde modern ve etkili yöntemler
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi