Türkiye Sigorta'dan pert kasko ürünü

Türkiye Sigorta'nın Dar (Pert) Kasko ürünü ile 4-20 yaş aralığındaki otomobil ve kamyonet tarzı araçlar, tam hasara uğraması halinde güvence altına alınıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca uygun sigorta ürünleri ve çözümleriyle müşterilerinin zor anlarında yanında olan Türkiye Sigorta, Dar (Pert) Kasko ile fazla trafiğe çıkmayan ancak aracını pert durumuna karşı güvence altına almak isteyen araç sahipleri için uygun fiyatlarla kasko poliçesi sunuyor.

Türkiye Sigorta'nın Dar (Pert) Kasko ürünü ile çalınma, yanma, deprem ve dolu, sel, grev, terör, anahtar kaybı neticesinde aracın çalınması ve özel eşya teminatı, ana teminatlar olarak kasko poliçesi kapsamında yer alıyor.

Bunların yanında isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebilen oto yardım hizmetleri kapsamında aracın çekilmesi, kurtarılması, yol yardım hizmeti, yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi, oto kapı kilit hizmeti, lastik değiştirilmesi, profesyonel sürücü hizmeti, yedek parça temini ve ulaştırılması, aracın kaza veya arızalanması nedeniyle konaklama veya seyahat, seyahate devam etmek için kiralık araç, onarılan ya da bulunan aracın emanet ve muhafazası ile teslim alınması sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliklerini ve teminat kapsamlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti.

Çınar, sigorta şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda, sigortalıların değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için en uygun ürünleri sunmayı amaçladıklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

'Günümüzde araçları farklı risklere karşı korumak için kasko ürünlerine olan ihtiyaç da çeşitleniyor. İhtiyaca yönelik kasko ürün ailemizden 'Dar (Pert) Kasko' trafiğe sık çıkmayan ve bu yüzden çok çeşitli ek teminatlara ihtiyacı olmayan ancak büyük risklere karşı önlem almak isteyen araç sahipleri için çok uygun bir seçenek. Bu ürünümüzle 4-20 yaş aralığındaki otomobil ve kamyonet tarzı araçlara, poliçede yer alan risklerin gerçekleşmesi sonucu tam hasara uğramaları yani pert olmaları halinde güvence sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de geniş kitleler için ihtiyaca yönelik ürünler sunmaya devam edeceğiz.'