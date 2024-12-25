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Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası

Evlat edindikleri çocuklarına cinsel istismarda bulundular! Eşcinsel çifte hapis cezası

ABD'nin Georgia eyaletinde, evlat edindikleri iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan eş cinsel çift, 100'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Walton İlçe Bölge Savcılığı, William (34) ve Zachary (36) Zulock'un, nüfuslarına geçirdikleri 10 ve 12 yaşında iki erkek çocuğuna karşı işledikleri cinsel istismar suçundan dolayı ömürlerinin kalanını hapiste geçireceklerini açıkladı.

Bölge Savcısı Randy McGinley yaptığı açıklamada, sanıkların cezalandırılması için "kararlılık" vurgusunda bulunarak, şartlı tahliye hakkından yararlanmaksızın 100'er yıl hapis cezasına mahkum edildikleri bilgisini paylaştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, mahkeme dosyalarında, William ve Zachary Zulock'un suçları, "Küçük oğullarına cinsel istismarda bulunmak, cinsel eylemleri kaydetmek ve videolarını paylaşmak" olarak sıralandı.

Dosyalarda, çiftin, mağdur iki erkek kardeşi, özel gereksinimli çocukları barındıran bir Hristiyan kurumdan evlat edindikleri kaydedildi.

Sanıkların, mahkemede, çocuklara karşı istismarda bulundukları ve bunları filme alarak pornografik içerik ürettiklerini kabul ettikleri aktarıldı.

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