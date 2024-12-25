Hüseyin Yayman'dan DEM Parti'ye yanıt: PKK'nın gazeteciliğini yapanların...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Suriye'de gazetecilerin vefatı" başlığıyla DEM Parti'nin araştırma önergesi verilmesi teklifini kabul etmediklerini belirterek "PKK'nın gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir" dedi.

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Terör örgütü PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen haber ajanslarına haber geçen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'nin, 19 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda öldürülmesi DEM Parti'yi rahatsız etti.

Terör örgütüne yakın çevreler, olaydan Türkiye'yi sorumlu tuttu. DEM Parti, ölümlerle ilgili TBMM'ye araştırma önergesi teklifi sundu.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, gazetecilerin gerçeği dile getirdiği için hedef alındığını iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, bazı gazetecilere yazdığı haberler dolayısıyla davalar açıldığını ileri sürdü.

İfade ve haber alma özgürlüğünün hedef alınamayacağını söyleyen Konuralp, gazetecilerin kalemlerini hiçbir zaman bırakmayacağını dile getirdi.

"PKK'nın gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gerçek gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmesini desteklediklerini belirtti.

Gerçek gazetecilerin sözlerinin kısılması gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Yayman, gerçek gazetecilerin demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğunu kaydetti.

Gazetecileri söz hakkı ve düşünceyi savunduklarına işaret eden Yayman, "Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazetecisi değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir. Terörün, şiddetin, hak arama yöntemi olmasını savunmuyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamalarının ardından tekrar söz alan Hüseyin Yayman, "Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.