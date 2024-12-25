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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Gözler AK Parti Grup Toplantısı'nda...

Asgari ücret 2025 yılı net 22 bin 104 TL olarak belirlenirken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Erdoğan’ın, asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme veya ikinci bir zam açıklayıp açıklamayacağı merak konusu oldu.

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2025  yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından siyasilerden eleştiriler gelmeye başladı. Çalışanlar açısından yüzde 30'luk zam​ oranı düşük bulunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın bu konuda söyleyecekleri merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki yıllarda olduğu gibi revize yapabileceği beklentisi de bir yandan konuşuluyor.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​'ın zammı açıklamasının hemen sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı. 

Erdoğan ikinci asgari ücret zammı açıklayacak mı?

TGRTHaber'de yer alan habere göre gözler AK Parti Grup Toplantısı'na çevrildi. Erdoğan’ın asgari ücret rakamını revize edip etmeyeceği veya yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

Çalışan kesim artış oranının yetersiz kaldığını savunarak daha fazla düzenleme yapılması gerektiği görüşünü dile getiriyor. Öte yandan, işveren tarafında ise artan maliyetlerin üretim ve işletme süreçlerini zorlayacağı yönündeki eleştirilerle yüzde 30'luk zam makul karşılandı.

Enflasyon beklentisinin altında

2024'ün son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyonun yıl sonunda yüzde 45,28 ve 2025'te yüzde 27 olacağı tahminlere yansımıştı.

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