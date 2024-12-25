BIST 9.673
DOLAR 35,24
EURO 36,66
ALTIN 2.967,38
HABER /  SPOR

Premier Lig devi Arsenal'e Bukoya Saka'dan kötü haber

Premier Lig devi Arsenal'e Bukoya Saka'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e Bukayo Saka'dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Abone ol

Premier Lig devi Arsenal'e Bukayo Saka şoku yaşanıyor.

Arsenal'in Crystal Palace'ı yendiği maçta sakatlanan İngiliz oyuncu 24. dakikada yerine Trossard'a bırakmıştı.

Teknik direktör Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak.'' ifadelerinde bulundu.

İngiliz basınına göre harmstringinden sakatlanan Saka'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Arsenal'de 24 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni asgari ücret belli oldu ekonomistler ne dedi?
Yeni asgari ücret belli oldu ekonomistler ne dedi?
Bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi
Bazı bakanlık ve kurumlara 244 kadro ihdas edildi
Alkollü içkiye ÖTV zammı geldi! Oran yükseltildi,
Alkollü içkiye ÖTV zammı geldi! Oran yükseltildi,
AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücrete tepki: Üzgünüm
AK Partili Şamil Tayyar'dan asgari ücrete tepki: Üzgünüm
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz" operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı
Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye geçiyorlar rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
2025 asgari ücret belli oldu CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert sözler
2025 asgari ücret belli oldu CHP lideri Özgür Özel'den iktidara sert sözler
THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon
THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon
Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi
Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi
Isparta'da şüpheli ölüm aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Isparta'da şüpheli ölüm aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı