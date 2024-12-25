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THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon

THY'den evcil hayvanlar için İstanbul Havalimanı'nda özel salon

Türk Hava Yolları (THY), yolcuların beraberinde götürdüğü evcil hayvanları için özel tasarlanan "pet lounge" alanını hizmete açtı.

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Açık terasıyla, tamamen birbirinden bağımsız alanlar olarak tasarlanan 250 metrekarelik salon, İstanbul Havalimanı'nda yolculara ve evcil hayvanlara hizmet verecek.

Salondan aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuş faydalanabilecek. Kedi, köpek veya kuşlar için özel tasarlanan ayrı ayrı bölümlerde ayrıca hijyen alanlarına, aydınlatma ve ses sistemine de önem verildi.

"Minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecek"

THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salonda tam zamanlı veteriner hizmeti verileceğini belirtti.

Çay, "Sevimli dostlarımız için İstanbul Havalimanı'nda yapımını tamamladığımız 'pet lounge' alanımızı değerli yolcularımızın kullanımına sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Açık terası da bulunan, tamamen bağımsız alanlarda aynı anda 32 köpek, 36 kedi ve 10 kuşa hizmet verecek şekilde tasarlanan 250 metrekare büyüklükteki alanımızda minik dostlarımız uçuş öncesi keyifli vakit geçirecektir." ifadesini kullandı.

Abdülkerim Çay, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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