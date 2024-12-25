BIST 9.673
DOLAR 35,18
EURO 36,58
ALTIN 2.960,08
HABER /  DÜNYA

Noel pazarını kana bulayan saldırgan, aylar öncesinden saldırı sinyali vermiş

Noel pazarını kana bulayan saldırgan, aylar öncesinden saldırı sinyali vermiş

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına saldırı düzenleyerek 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen’in, İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in sosyal medya paylaşımına yorum yaparak saldırı sinyali verdiği ortaya çıktı. Al-Abdulmohsen’in "Adaleti sağlamak için bu yıl öleceğim" mesajına rağmen soruşturma başlatılmaması tepki çekti.

Abone ol

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in sosyal medya hesabındaki paylaşımına yorum yaparak bir eylem düzenleyeceğinin sinyalini verdiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Faeser, 8 Mayıs'ta sosyal medya platformu X'ten, Başbakan Olaf Scholz'un yaptığı paylaşımı alıntılayarak o dönemde ülkede siyasilere yönelik sözlü ve fiziki saldırılara tepki gösterdi.

Faeser, "Şiddet, tüm demokratik tartışmaları bitirir. Çok net bir duruş sergilemeliyiz. Önemli olan hızlı ve tutarlı soruşturmalar yürüterek saldırıya uğrayan herkesi korumak ve desteklemektir." ifadelerini kullandı.

Noel pazarına saldıran Talib al-Abdulmohsen ise Faeser'in bu paylaşımına, "Büyük olasılıkla adaleti sağlamak için bu yıl öleceğim." yorumunu yaparak bir eylem yapacağının sinyalini verdi.

Bu yorumunun ardından Abdulmohsen hakkında herhangi bir soruşturma yapılmaması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Olay

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanıyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanıyor
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu
9 aylık hamile kadın evinde kanlar içinde bulundu
Galatasaray'ın yıkan haber! Osimhen’e dev talip
Galatasaray'ın yıkan haber! Osimhen’e dev talip
Galatasaray, Muslera'nın yerini bedavaya dolduracak!
Galatasaray, Muslera'nın yerini bedavaya dolduracak!
Lübnan Başbakanı Mikati, ateşkese uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
Lübnan Başbakanı Mikati, ateşkese uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi
İran’da yasaklanan WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
İran’da yasaklanan WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Muş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
Yeni asgari ücretin detayları belli oldu
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Kabul etmek mümkün değil
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret tepkisi: Kabul etmek mümkün değil
İşverene destek rakamı yükseldi: 700 TL'den...
İşverene destek rakamı yükseldi: 700 TL'den...