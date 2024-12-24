İşverene destek rakamı yükseldi: 700 TL'den...

Birçok işçi ve işverenin heyecanla beklediği asgari ücret açıklaması 4. asgari ücret komisyonu toplantısı sonrası geldi...

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Tüm Türkiye, komisyondan çıkacak 2025 asgari ücret zammını beklerken bu kapsamda yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik asgari ücret komisyonu 4. kez bu akşam toplandı.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını da 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Komisyon toplantısı kapsamında açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti ve işverene sunulacak desteği açıkladı.

İŞVERENE 1000 TL DESTEK

Son dakika gelişmesinde, Bakan Işıkhan, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu..

Baskan Işıkhan, açıklamasında 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıklarken, işverene desteğin ise 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldığını bildirdi.