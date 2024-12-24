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Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Böylece asgari ücrete yapılan zam yüzde 30 oldu.

Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türk-İş katılmama kararı almıştı

Daha önce perşembe yada cuma günü yapılacağı duyurulan Asgari Ücret Komisyon toplantısı, son dakika alınan bir kararla bugüne alınmış, Türk-İş toplantıya iktidar ve işveren tarafının teklif getirmemesi nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı.

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