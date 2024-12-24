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HABER /  POLİTİKA

Bakan Kemal Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Bakan Kemal Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin sağlık sisteminin yeniden inşası ve tıbbi ihtiyaçların karşılanması için destek sağlayacaklarını açıkladı. Türkiye'nin, Suriye'nin yeni döneminde sağlık alanında yardım sunacağı belirtildi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun, Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Suriye'ye sağlık alanında destek verileceği belirtildi.

Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi.

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