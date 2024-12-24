BIST 9.673
DOLAR 35,26
EURO 36,78
ALTIN 2.962,70
HABER /  GÜNCEL

İki bölge için fırtına ve sağanak uyarısı

İki bölge için fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz’de yağışların yarın sabaha, Kuzey Ege’de ise fırtınanın cumartesi geceye kadar süreceği tahmin ediliyor.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde etkili olacak kuvvetli yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Hava koşullarının olumsuz etkileriyle karşılaşılmaması adına dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Doğu Akdeniz'de bugün başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların, özellikle Mersin'in doğusu ve Adana'nın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde yağışların yarın sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

KUZEY EGE'DE FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege'de ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzey yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya döneceği ve hızını artırarak yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın etkisini cumartesi gece saatlerinde kaybedeceği bildirildi.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle denizcilik faaliyetleriyle uğraşanların tedbirli olmasını ve fırtına boyunca seyir planlarını gözden geçirmelerini önerdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti
Suriye'de yeni yönetim, Noel Bayramı'nın kutlandığı 25-26 Aralık'ı resmi tatil ilan etti
Suriye'de rejimi deviren gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştiriliyor
Suriye'de rejimi deviren gruplar feshedilerek Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştiriliyor
Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı
Malatya'da FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" yakalandı
Münbiç'te bomba yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 2 yaralı
Münbiç'te bomba yüklü araç infilak etti: 2 ölü, 2 yaralı
Kız yurdundaki 37 öğrenci hastanelik oldu!
Kız yurdundaki 37 öğrenci hastanelik oldu!
Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak
Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
Hatayspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
Satın aldığı ikinci el dolabın içinde 12 Cumhuriyet altını buldu
Satın aldığı ikinci el dolabın içinde 12 Cumhuriyet altını buldu
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'CHP Esad'ın yasını tutuyor' yanıtı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'CHP Esad'ın yasını tutuyor' yanıtı
MÜSİAD heyeti, Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'yi ziyaret etti
MÜSİAD heyeti, Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'yi ziyaret etti