Araç satışlarına yönelik taksit güncellemesi sonrası hangi araç kaç taksitle alınabilecek?

Ticaret Bakanlığı’nın araç satışlarına yönelik taksit güncellemesi sonrası hangi aracın kaç taksitle alınabileceği merak konusu oldu. İşte tüm markaların en uygun otomobilleri...

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Ticaret Bakanlığı geçen günlerde cep telefonu ve araç satışlarında taksit uygulamasında güncellemeye gitti. Bakanlık, vade ve tutar sınırlarına yönelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre değişiklik yaptı. Taşıt alımlarında taksit sürelerinde fatura değerine göre kademeli bir sistem getirildi.

Yeni taksit düzenlemesiyle:

- 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit



- 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit



- 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit



- 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit olacak.



- 2 milyon TL üzerindeki araçlar: Taksit yapılamayacak.

Buna göre 8 markada (Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo, Range Rover, DS, Lexus, Subaru) en ucuz modellerde dahi taksit imkanı kalmamış oldu.

* Fiyatı 400 bin lira ve altındaki araçlarda azami vade 48 olarak güncellendi.



* Fiyatı 400 bin ile 800 bin lira arasında değişen araçlar için taksit sayısı azami 36 ay oldu.



* Fiyatı 800 bin lira ile 1,2 milyon lira arasında değişen araçlar için en fazla 24 ay taksit yapılabilecek.



* Fiyatı 1,2 milyon ile 2 milyon lira arasında değişen araçlarda uygulanacak taksit sayısı ise en fazla 12 ay olacak.



* Fiyatı 2 milyon lira ve üzerindeki araçlara ise taksit uygulanmayacak.

Peki 24 Aralık 2024 itibarıyla otomobil almak isteyen bir vatandaş, hangi markanın hangi modeli için kaç taksit yaptırabilecek?

48 ay taksitle alınabilecek araçlar

Fiyatı 400 bin liranın altında araç bulunmadığı için 48 ay vadeyle alınabilecek bir model bulunmuyor.

36 taksitle alınabilecek araçlar

CNBC-e’nin yaptığı derlemeye göre; 36 taksit yapılabilecek 400-800 bin lira bandında üç araç bulunuyor. Bunlarda 429 bin 900 liralık fiyatıyla Fiat Topolino ile 451 bin liralık fiyatıyla Citroen Ami. 785 bin lira fiyat etiketi bulunan DFSK Porter 1 de 36 ay taksitle alınabiliyor.

- Opel Yeni Combo Carbo - 888 bin 900 lira

- Fiat Egea Sedan - 889 bin 900 lira

- Toyota Proace City Cargo - 890 bin lira

- Citroen Yeni Berlingo Van - 900 bin lira

- Hyundai i10 - 920 bin 000 lira

- Renault Express Van - 945 bin lira



- Peugeot Partner Van - 974 bin 500 lira



- Leapmotor - 999 bin lira



- Citroen C3 - 1 milyon 18 bin lira



- Kia Yeni Picanto - 1 milyon 30 bin 500 lira

Renault Yeni Clio - 1 milyon 65 bin lira

- Opel Corsa - 1 milyon 75 bin 900 lira

- Dacia Sandero Stepway - 1 milyon 99 bin lira

- Volkswagen Caddy Cargo - 1 milyon 184 bin lira