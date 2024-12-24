Yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılma azalacak

Hastalara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlayan yeni aile hekimliği yönetmeliğiyle acil servislerdeki yığılmanın azalacağı öngörülüyor.

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimliği yapan Dr. Mahmut Tanju Memiç, AA muhabirine, aile hekiminin sağlığın ilk durağı olduğunu söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinde her yaş grubuna hizmet verildiğine işaret eden Memiç, özel koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik taramaların ve izlemlerin de yapıldığını anlattı.

Meslekte 36 yıldır görev yaptığını vurgulayan Memiç, "Fevziçakmak Mahallesi Dr. Mustafa Deniz Aile Sağlığı Merkezi'nde 2007'den beri görevliyiz. Hasta geldiği zaman yürüyüşünden kimdir, nedir, biliyoruz. Yani hastalar bizim için önemli. Doktor olarak da biz onlar için önemliyiz. Beni bırakıp kimseye gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü geldiği zaman ben onun ne olduğunu anlıyorum. 'Ne oldu sana?' diyorum. Yani bir şey demeden ben onu anlıyorum." dedi.

Memiç, hastaların ilk durağının aile hekimi olması gerektiğini dile getirerek, "Çünkü ilk biz onlarla ilgileneceğiz, sorunlarını çözeceğiz. Bizden habersiz gidenler var acile. Hiç gereksiz acili meşgul edenler var. Bunların bize gelmesi lazım. İlk önce bize gelecekler, gerekiyorsa onları yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özellikle kronik hastalık takibiyle pek çok hastalığı önlemek için tarama ve izlem yapıldığını aktaran Memiç, hastaların önce aile sağlığı merkezlerine başvurması, aile hekiminin yönlendirmesiyle hastaneye gitmesi gerektiğini, böylece acillerdeki gereksiz yığılmaların azalacağını belirtti.

Yeni yönetmelikle aile sağlığı merkezinde yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirildiğine dikkati çeken Memiç, "Yeni yönetmelik tabii ki olumlu oldu, hem maddi hem manevi açıdan. Mesleğimizi yapmak açısından çok daha iyi. Bütün arkadaşlara da söyledim. Eyleme katılanlar bile sonradan fark etti iyi olduğunu ve bize hak verdi." diye konuştu.

Yönetmelikte kronik hastalıkların takibinin iyileştirilmesi konusuna önem verildiğinin altını çizen Memiç, "Bizlere de hastaları aramak, görmek ve takip etmek düşüyor. Yeni yönetmelik bana göre aile hekimliğini kuvvetlendirdi. Maddi anlamda da yüzde 20-25 daha fazla getiri yaptı." ifadelerini kullandı.

Memiç'in hastası emekli astsubay Remzi Karakuş ise 30 yıldır aynı yerde ikamet ettiğini dile getirerek, "Buraya geliyorum, memnunum. Doktorumuz her türlü derdimize deva oluyor, ilaçlarımızı yazıyor, gerekli bilgileri veriyor. Tahlil yaptırıyorum, muayenelerimi yaptırıyorum. Her türlü işlemleri yapıyor." dedi.