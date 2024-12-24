Schneider Electric ve Şekerbank'tan işbirliği imzalar atıldı

Schneider Electric, Şekerbank'la enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını kapsayan işbirliği protokolü imzaladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunularak, Türkiye'deki şirketlerin enerji dönüşüm süreçlerine destek olunacak.

Bu protokol, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, veri merkezleri, oteller, hastaneler ve diğer son kullanıcılar için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında Schneider Electric'in teknik uzmanlığıyla Şekerbank'ın finansal deneyimini bir araya getiriyor. Böylece, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal ve teknik çözümler sağlanacak.

Yapılan iş birliğiyle sanayinin enerji tüketiminin hızla arttığı bu dönemde, enerji krizi için yenilikçi çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik süreçlerinde şirketlerin ihtiyaç duydukları teknik ve finansal destekler, bu anlaşmayla sağlanmış olacak. İşbirliği kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar, Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi kapsamında belirlediği karbon ayak izi azaltma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak.

İşbirliği protokolü, Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu ve Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu, "Uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, Şekerbank’ın finansal uzmanlığı ile buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

İklim değişikliği ve enerji krizleriyle mücadelede, iş dünyasının oynayacağı rolün hayati önem taşıdığını vurgulayan Ersu, "Karşı karşıya kaldığımız iklim krizi ile mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan bu iş birliği, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için atılan önemli bir adım." değerlendirmesini yaptı.

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan da işbirliğinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, "Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.