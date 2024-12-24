BIST 9.589
DOLAR 35,26
EURO 36,74
ALTIN 2.962,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Satın aldığı ikinci el dolabın içinde 12 Cumhuriyet altını buldu

Satın aldığı ikinci el dolabın içinde 12 Cumhuriyet altını buldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ikinci el mutfak dolabı alan Kadir Terlikli, eşyanın içerisinde bulduğu 12 Cumhuriyet altınını sahibine teslim etti.

Abone ol

İlçede ikinci el eşya satan Kadir Terlikli, Elif ve Selahattin Karaburç çiftinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören mutfak dolabını satın aldı.

Dolabı iş yerinde söken Terlikli, ambalaj içerisinde 12 Cumhuriyet altını buldu.

Terlikli, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin aracılığıyla ulaştığı çifte altınları verdi. Karaburç çifti de Terlikli'ye 1 Cumhuriyet altını hediye etti.

Kadir Terlikli, "Binanın içinde bulunan eşyalara pazarlık yaptım. Hakkım olmayanı almam mümkün değil." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
MÜSİAD heyeti, Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'yi ziyaret etti
MÜSİAD heyeti, Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriye'yi ziyaret etti
Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu
Sivas'ta sır ölüm! Gonca toprağa verildi, ölmeden önce arkadaşına yazdığı mesaj ortaya çıktı
Sivas'ta sır ölüm! Gonca toprağa verildi, ölmeden önce arkadaşına yazdığı mesaj ortaya çıktı
IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı
IFFHS, 2024'ün en iyi milli takım teknik direktörlerini açıkladı
Schneider Electric ve Şekerbank'tan işbirliği imzalar atıldı
Schneider Electric ve Şekerbank'tan işbirliği imzalar atıldı
İran'dan Suriye için 'askıya alma kararı'
İran'dan Suriye için 'askıya alma kararı'
İstifa sonrası Saadet Partisi Grubu düştü! Açıklama geldi
İstifa sonrası Saadet Partisi Grubu düştü! Açıklama geldi
Gaziantep'te tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Gaziantep'te tıra çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı
Rus kargo gemisi Akdeniz'de battı
DEM Parti: İktidar, Öcalan'la görüşme konusunda bizi oyalıyor
DEM Parti: İktidar, Öcalan'la görüşme konusunda bizi oyalıyor
Sigortam.net'te araç sahiplerine yapay zeka desteğiyle en doğru poliçe seçimi
Sigortam.net'te araç sahiplerine yapay zeka desteğiyle en doğru poliçe seçimi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Balıkesir'deki patlamayla ilgili açıklama