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DEM Parti: İktidar, Öcalan'la görüşme konusunda bizi oyalıyor

DEM Parti: İktidar, Öcalan'la görüşme konusunda bizi oyalıyor

MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan adı konulmamış çözüm süreci tartışmaları devam ederken DEM Parti, Öcalan'ın tecritinin kaldırılması gerektiğini yineledi, "Barış sürecinin ilerlemesi açısından en temel önceliklerden biridir." açıklamasını yaptı.

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DEM Parti, 22-23 Aralık'ta Ankara'da yapılan Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı. Metinde 24 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bölücü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ı Meclis'te silah bıraktıklarını açıklamaya davet etmesiyle başlayan çözüm tartışmaları da ele alındı.

AK Parti iktidarının Suriye’de çözümsüzlük ve savaşı derinleştiren politikalar izlediğine yer verilen sonuç bildirisinde bu durumun içeride de onlarca yıldır derinleşen ekonomik yıkıntı ve krizlere neden olduğu savunuldu.

'SURİYE'DE ÇOĞULCU YÖNETİM BİR TEHDİT DEĞİL'

Bildiride, AK Parti iktidarının Suriye'de "Kürt halkının kazanımlarını yok etmeye çalıştığı" iddia edilirken "Rejimin düşmesinden sonra Aleviler başta olmak üzere Suriye’deki farklı kimlik ve inançlara yönelik başlayan saldırı ve tehditler, hem ciddi tehlikeleri barındırmakta hem de Suriye’nin çok kimlikli ve kültürlü yapısına yönelik demokratik yeniden inşasının önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır." uyarısı yapıldı.

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