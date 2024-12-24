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Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho iddiası

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho iddiası

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcıya zaman tanıması gerektiğini ifade eden Dilmen, seneye Mourinho'nun kalması halinde takımı şampiyon yapacağını söyledi.

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Rıdvan Dilmen, HT Spor'da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yle ilgili de konuşan Dilmen'in Jose Mourinho ve sarı-lacivertli ekip hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuşan Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın takımda tutulmasını belirtti.

Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç 'Mourinho gidecek' falan demem, hiç mevzusunu yapmam" ifadesini kullandı.

"Büyük ihtimalle şampiyon yapar"

Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun takımda kalması halinde gelecek sezon Fenerbahçe'yi büyük ihtimalle şampiyon yapacağını söyledi.

Ünlü yorumcu, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.

"Sabır isteyen teknik adamlardan"

Mourinho'nun eksiklerine değinen Rıdvan Dilmen, "Eksikleri var. O da şu; Edirne'den bu tarafı bilmiyor arkadaş. Jose Mourinho'ya yüzde 1 milyon sabretmeli Fenerbahçe. Mourinho'yu getirirken hemen şampiyon olmak için getirdiler ama bu tür teknik adamlar sabır isteyen teknik adamlar" sözlerini sarf etti.

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