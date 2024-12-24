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HABER /  POLİTİKA

Parti grubu düşecek olan Saadet Partisi'nden açıklama

Parti grubu düşecek olan Saadet Partisi'nden açıklama

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız." dedi.

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Kaya, "Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasıyla Saadet Grubu'nun düşeceği" söylemlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Sosyal medyadan açıklanan bir istifa var. Bize veya Meclis Başkanlığına ulaştırılan resmi bir yazı henüz yok." ifadesini kullanan Kaya, istifayla grup kurmak için gerekli sayıyı yitirecek Saadet Grubu'nun durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Yeni bir durum var önümüze bakacağız, bir değerlendirme yapacağız. Mecliste güçlü bir muhalefet gruplar aracılığıyla yapılıyor. Saadet Partisi olarak grubu devam ettirmek için bir çalışma içinde olacağız. 1,5 yıllık süreç gösterdi ki Saadet Partisinin Meclisteki varlığı milletimiz açısından çok önemli bir şey, bunu devam ettirmeye gayret ettireceğiz."

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