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İş insanı Nevzat Aydın katıldığı panelde fenalaştı

İş insanı Nevzat Aydın katıldığı panelde fenalaştı

Trabzon’da düzenlenen Girişimcilik ve Yatırım Paneli’ne konuşmacı koltuğunda yer alan iş insanı Nevzat Aydın rahatsızlandı.

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KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı. 

Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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