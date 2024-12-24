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Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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ABD Eski Başkanı Bill Clinton, ateşinin yükselmesi üzerine pazartesi günü Washington DC'deki MedStar Georgetown Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Clinton'ın özel kalem müdür yardımcısı Angel Urena, yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın "öğleden sonra test ve gözlem için" hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Urena, eski başkanın"Moralinin iyi olduğunu ve kendisine sağlanan mükemmel bakımdan dolayı çok mutlu olduğunu" söyledi.

Ocak 1993'ten Ocak 2001'e kadar iki dönem başkanlık yapan Demokrat Clinton, bu yaz Chicago'daki Demokrat Ulusal Kongresi'ne hitap etti ve Kasım ayında yapılacak Beyaz Saray'a adaylığını koyamayan Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris için kampanya yürüttü.

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