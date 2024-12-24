İsrail, Haniye suikastını üstlendi

İsrail, Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye suikastını ilk kez üstlendi.Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e aralıklarla balistik füzelerle saldırılar düzenleyen Yemenli Husiler hakkında konuştu.
Katz, "Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'daki savunma sistemlerini kör ettik, Esad rejimini devirdik, şer eksenine ağır darbe vurduk. İsrail'e saldıran Yemen'deki terörist Husi organizasyonunu da sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.
Böylelikle İsrail ilk kez Haniye suikastinin üstlenmiş oldu.
Haniye, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.