BIST 9.627
DOLAR 35,25
EURO 36,79
ALTIN 2.967,53
HABER /  GÜNCEL

İsrail, Haniye suikastını üstlendi

İsrail, Haniye suikastını üstlendi

İsrail, Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye suikastını ilk kez üstlendi.

Abone ol

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e aralıklarla balistik füzelerle saldırılar düzenleyen Yemenli Husiler hakkında konuştu.

Katz, "Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'daki savunma sistemlerini kör ettik, Esad rejimini devirdik, şer eksenine ağır darbe vurduk. İsrail'e saldıran Yemen'deki terörist Husi organizasyonunu da sert şekilde vuracağız. Liderlerini başsız bırakacağız. Tıpkı Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.

Böylelikle İsrail ilk kez Haniye suikastinin üstlenmiş oldu.

Haniye, İran cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan sonra Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Altı üniversiteye 105 akademisyen alınacak
Eğitime olumsuz hava engeli: 3 ilde okullar tatil edildi
Eğitime olumsuz hava engeli: 3 ilde okullar tatil edildi
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy minik kızlar maçını karıştırdı
Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy minik kızlar maçını karıştırdı
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam Emevi Camisi'nde namaz kılacak mı? Fatih Portakal gün verdi
Fenerbahçe'den sert tepki: Yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den sert tepki: Yabancı hakem istiyoruz
Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası
Etimesgut Belediyesine bağlı merkezde 'ezan okutulmadı' iddiası
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesine tepki gösterdi
Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışına onay vermesine tepki gösterdi
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması
Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu
Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu
Bursa'da gıda deposunda yangın! 120 personel müdahale etti
Bursa'da gıda deposunda yangın! 120 personel müdahale etti
Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü