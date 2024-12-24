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Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu

Milyonlarca öğretmen bekliyordu! MEB atama tarihini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin mazeret nedeniyle il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacağını ve atamaların 16 Ocak 2025'te yapılacağını duyurdu. Başvurular, iki aşamalı olarak MEBBİS üzerinden alınacak ve ataması yapılan öğretmenler 17 Ocak'ta görev yerlerinden ayrılabilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 16 Ocak 2025'te yapılacak.

Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler, ilk aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden kurum tercihinde bulunabilecek.

Başvurular değerlendirilirken görev süresi hesaplamada 28 Şubat 2025 tarihi esas alınacak.

Atamalar, 16 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

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