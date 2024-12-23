BIST 9.627
DOLAR 35,20
EURO 36,66
ALTIN 2.955,53
HABER /  GÜNCEL

9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 9 yaşında çocuğun kullandığı otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Abone ol

Samsun'un Çarşamba ilçesinde F.Ö. idaresindeki kamyon, Umut Mahallesi 615. Sokak'ta düğün salonunun otoparkından çıkan K.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, ehliyetsiz sürücü K.A. ile otomobilde bulunan O.A. ve E.A. ağır, D.A. ve B.A. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü
Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanından 3 puanla döndü
Amorim'den Osimhen talimatı! Görüşmeler başladı
Amorim'den Osimhen talimatı! Görüşmeler başladı
Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile berabere kaldı
AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Yeni İl Başkan adayı belli oldu
AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Yeni İl Başkan adayı belli oldu
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı
Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası sonrası önemli açıklamalar
Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı