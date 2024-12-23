AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Yeni İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı paylaşımda, "8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum." dedi.

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8 Şubat'ta yapılacak AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını duyuran Osman Nuri Kabaktepe yerine geçecek ismi açıkladı.

Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in, AK Parti İstanbul İl Başkanı olacağını duyurdu.

Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli teşkilat mensuplarımız,

AK Parti, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketidir. Bu dava, milletimizin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz.

AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır; bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır.

Şimdi, İstanbul'umuzda bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehrimize hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım atıyoruz.

"BAŞKAN ADAYIMIZIN ABDULLAH ÖZDEMİR KARDEŞİMİZ OLDUĞUNU SİZLERLE PAYLAŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

8. Olağan İl Kongremizde İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.

Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak; İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır.

Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.

Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."