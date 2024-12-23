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Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı

Eyüpsultan'da gecekonduda patlama: 1 yaralı

Eyüpsultan'da gecekonduda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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Çırçır Mahallesi Başak Sokak'taki tek katlı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle binanın yan cephesinin duvarı gecekondunun bahçesine devrildi, evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İGDAŞ, UMKE ve AFAD ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Patlamada yaralanan B.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, gecekondunun çevresinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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