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Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ

Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ

Ciner Yayın Holding, Habertürk, Show TV, Bloomberg ve HT Spor markalarını Can Grubu'na devrederek medya sektöründen çıktı. Park Grubu, madencilik alanına odaklanma kararı alırken, Can Grubu iş birliği için teşekkürlerini iletti. Bu satışla birlikte Kenan Tekdağ, yayın grubunun tek sorumlusu oldu.

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Ciner Yayın Holding, hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde barındıran Can Grubu'na devretti. Resmi açıklamada sözleşmenin imzalandığı da aktarıldı.

Turgay Ciner Medya’dan çıktı

Bu satışla birlikte HABERTÜRK, SHOW TV, BLOOMBERG VE HT SPOR markaları da el değiştirmiş oldu. Çok uzun süredir medyanın içerisinde yer alan Turgay Ciner, böylelikle medyadan çıkmış oldu.

Böylece Kenan Tekdağ, yayın grubundaki tek sorumlu oldu.

Park Grubu’ndan açıklama

Park Grubu’nun açıklamasında, “Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.” denildi.

Can Grubu’ndan açıklama

Konu ile ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklama da ise, “Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: oda tv

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