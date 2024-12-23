Vodafone'dan yeni yıl kampanyası

Vodafone, yeni yıla girerken kullanıcılarıyla geçirdiği yılları kutlamak amacıyla kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​'Yılların Vodafonelusu' temasıyla düzenlenen kampanya kapsamında kullanıcıların Vodafone'la geçirdikleri yıllar katlanarak GB hediyelerine dönüşecek.

Buna göre, Vodafone'da henüz ilk yılında olanlar 5 GB, 1-5 yıl Vodafonelu olanlar 15 GB, 5-10 yıl Vodafonelu olanlar 30 GB, 10-15 yıl Vodafonelu olanlar 50 GB, 15 yıl ve üzeri Vodafonelu olanlar da 100 GB kazanacak.

15 yıl ve üzeri grubun haricinde tüm gruplarda GB hediyesi, faturalı müşteriler için bir hafta, faturasız müşteriler için 3 gün geçerli olacak.

15 yıl ve üzeri grupta ise GB hediyesi faturalı müşteriler için bir ay, faturasız müşteriler için 3 gün geçerli olacak. Red Sınırsız tarifelerdeki müşterilere ise diledikleri cihazla paylaşabilecekleri bir hafta geçerli 50 GB Hotspot paketi sunulacak.

Kampanya kapsamında Vodafone FLEX'ten seçili cihaz indirimleri de sunulacak. Buna göre, telefondan aksesuara, farklı modellerde, 0-5 yıl Vodafonelu olanlara yüzde 5, 5-10 yıl Vodafonelu olanlara yüzde 10, 10 yıl ve üzeri Vodafonelu olanlara yüzde 15 indirim sağlanacak.

Ayrıca, lansmana özel seçili Samsung cihazlarda da indirimler yer alacak. Bu kapsamda da Samsung Galaxy A25 akıllı telefon ve Samsung Galaxy Fit 3 akıllı bileklik ürünleri için 0-5 yıl Vodafonelu olanlara yüzde 5, 5-10 yıl Vodafonelu olanlara yüzde 10, 10 yıl ve üzeri Vodafonelu olanlara yüzde 15 indirim yapılacak.

Tüm bunlara ek olarak, 5 yıl ve üzeri Vodafonelu olanlara Samsung Galaxy S24 akıllı telefon serisinde peşin fiyatına 3 ayda ödeme fırsatı sunulacak.

14 Ocak 2025'e kadar devam edecek kampanyayla 24 milyonu aşkın mobil müşteriye toplam 5 milyar lira değerinde GB hediyesi sunulmuş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak iyi bir müşteri deneyiminin, müşterileriyle kurdukları tüm etkileşimlerde içten, çözüm odaklı ve destekleyici yaklaşımla, onlara güvenilir yol arkadaşları olduklarını hissettirmekten geçtiğini vurguladı.

Müşteri deneyiminin, tek başına ele alınabilecek bir olgu olmadığına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

'Müşteri deneyiminin, müşteri-çalışan-ekosistem üçlüsünün bir bileşeni olduğunun farkındayız. Müşterilerimize rastlantılarla dolu belirsiz bir deneyim yerine, onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, üzerine düşünülmüş ve hatırlanan deneyimler sunuyoruz. Sektörde öncü nitelikteki yeni kampanyamızda müşterilerimizle geçirdiğimiz yılları kutluyoruz. Bu kapsamda onlarla birlikte geçirdiğimiz yıllar katlanarak GB hediyelerine ve teknolojik ürün indirimlerine dönüşsün istedik. Kampanya kapsamında 24 milyonu aşkın mobil müşterimize toplam 5 milyar lira değerinde GB hediyesi sunuyoruz.

Vodafone olarak, uzun süredir bizimle olan müşterilerimize bu kampanyaya ek çeşitli ayrıcalıklar sunmaya ve her geçen gün daha iyi bir deneyim sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.'