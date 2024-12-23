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İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması

Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda işletme süresi sona eren İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ekipleri tahliye edildi.

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Ormana gelen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, işletme süresi biten İBB ekiplerine tahliye kararını bildirdi. İBB ekipleri de bunun üzerine kendilerine ait eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

Bölgede polis ile zabıta ekiplerinin bekleyişi ise sürüyor.

 "Sözleşme uzatılmadı"

İBB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'nın işletme yetkisi yıllar sonra İBB'den alındı. İBB'nin sözleşme dolmadan yaptığı 49 yıllık kiralama talebi reddedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Dairesi Başkanlığı arasında düzenlenen 127 maddelik kira sözleşmesinden kaynaklı hükümler eksiksiz yerine getirilmesine rağmen sözleşme uzatılmadı." ifadelerine yer verildi.

Tahliyenin tamamlandığı belirtilen açıklamada ormanın işletilmesiyle ilgili hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi.

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