Trendyol'dan "Sepette İyilik" kampanyası

Trendyol'un başlattığı Sepette İyilik kampanyasıyla kullanıcılar, 100'e yakın STK'ye destek olabilecek.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, yeni yıl hediye alışverişlerine anlamlı bir boyut kazandırıyor.

Eğitici oyunlardan aksesuarlara, kırtasiye ürünlerinden dijital destek kartlarına kadar geniş ürün yelpazesi sunan kampanya, 100'e yakın STK'ye destek olma imkanı sağlıyor.

Trendyol'un 2020'de başlattığı Sepette İyilik, 3 bin 500'ü aşkın ürün ve dijital destek kartı ile farklı hediye seçenekleri sunuyor.

Kullanıcılar, eğitici oyunlar, şemsiyeler, defterler ve aksesuarlar gibi ürünler arasından seçim yaparak, sevdiklerinize anlamlı hediyeler verebiliyor.

Kampanya kapsamında elde edilen tüm gelir, hiçbir kesinti yapılmadan STK'lara aktarılıyor.

Sepette İyilik, STK'lara Trendyol'un e-ticaret platformunda görünürlük sağlayarak kaynaklarını artırmalarına destek olmayı amaçlıyor.

Projeyle, Toplum Gönüllüleri Vakfı, UNICEF, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, HAYTAP ve Koruncuk Vakfı gibi kuruluşlar, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşabiliyor.

Gelirler, bir çocuğun eğitimine katkıda bulunmaktan doğayı korumaya kadar geniş bir yelpazede sosyal fayda yaratıyor.

Trendyol'un Sepette İyilik kampanyası, toplumsal cinsiyet eşitliği, girişimcilik, çocukların eğitimi gibi alanlarda faaliyet gösteren STK'lara anlamlı destekler sunarak, iyiliği büyütme amacını taşıyor.

Kullanıcılar, Trendyol uygulamasında "Hizmetlerim" alanında bulunan Trendyol Pozitif Etki logosuna tıklayarak veya kampanya sayfasını ziyaret ederek STK'lara destek olabiliyor.