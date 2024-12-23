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Beyoğlu'nda yaşlı adama tramvay çarptı

Beyoğlu'nda yaşlı adama tramvay çarptı

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı 79 yaşındaki kişi yaralandı. Yaşlı adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Tophane Durağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ayan'a (79), Karaköy istikametinde seyreden tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan Ayan için bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yaşlı adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

Öte yandan, tramvayın altında kalan kişinin itfaiye ekiplerince kurtarılması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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