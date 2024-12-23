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Şam'da üst düzey ziyaretler devam ediyor:

Şam'da üst düzey ziyaretler devam ediyor:

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ve Katar Devlet Bakanı Halifi, Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İran ise "Yeni yönetimle doğrudan bağlantımız yok" açıklamasını yaptı.

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Suriye’de Beşar Esad yönetiminin yıkılmasının ardından Şam’a üst düzey ziyaretler devam ediyor. Yeni yönetimle diplomatik temaslar kuran birçok ülke, Suriye’nin yeniden inşası, istikrarın sağlanması ve bölgesel iş birliğini geliştirmek adına görüşmeler gerçekleştiriyor.

KATAR’DAN TARİHİ ZİYARET: 13 YIL SONRA İLK UÇUŞ

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz El Halifi başkanlığındaki bir heyet, Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Katar Hava Yolları’na ait bir uçağın Şam Havalimanı’na inişi, Katar’dan 13 yıl aradan sonra Suriye’ye gerçekleşen ilk uçuş olarak kayda geçti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed El-Ensari, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Üst düzey heyet, kardeş Suriye halkına desteklerini ifade etmek ve yeni yönetimle iş birliğini güçlendirmek üzere Şam’a ulaştı” dedi. El Halifi, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi ve görüşmelerde Katar’ın Suriye’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği mesajını verdi.

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