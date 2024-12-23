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Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi

Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

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Menteşe ilçesinde, dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden pilot Çiçek'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Naaşı ambulansla Mut ilçesine getirilen Çiçek için Kale Mahallesi Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çiçek'in eşi Gülay, oğlu Gökberk, ailesi ve yakınları ile Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, ilçe belediye başkanları, bazı kamu kurumu ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

Törende Gülay Çiçek, eşinin fotoğrafını öpüp tabutuna sarıldı.

Bayram Çiçek'in cenazesi, İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Hacınuhlu Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Çiçek'in ablası, kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

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