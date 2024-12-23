BIST 9.627
DOLAR 35,22
EURO 36,70
ALTIN 2.955,66
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk ismi açıkladı.

Abone ol

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferini bitirdiğini ve Brezilyalı yıldızın bugün yarın getirileceğini söyledi.

HT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Dilmen, sarı lacivertli yönetimin bir de stoper alacağını belirtti.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe, Talisca'yı bugün yarın getiriyor. Muhtemelen stoper de alacaktır. Tabi Eyüp maçından önceki stratejiler bunlar ama ona rağmen getireceğini düşünüyorum Talisca'yı. Satın alma opsiyonlu."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Tarih belli oldu
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Elazığ'da 5 ton 880 kilo kaçak et ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor
Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
Sivas'ta FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
Sudan Sağlık Bakanı: Savaşta Türkiye bize yardım etti
Sudan Sağlık Bakanı: Savaşta Türkiye bize yardım etti
Fenerbahçe'den, ülkesine giden Mourinho ile ilgili açıklama
Fenerbahçe'den, ülkesine giden Mourinho ile ilgili açıklama
Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi
Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi
İsrail medyası yazdı! İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak!
İsrail medyası yazdı! İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak!
Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ
Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ
İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması
İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması