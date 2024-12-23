Fenerbahçe'den, ülkesine giden Mourinho ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz'de başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Mourinho'ya kulüp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Süper Lig Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için açıklama yayımlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir.

Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü