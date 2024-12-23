BIST 9.627
DOLAR 35,20
EURO 36,73
ALTIN 2.955,99
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den, ülkesine giden Mourinho ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den, ülkesine giden Mourinho ile ilgili açıklama

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun Portekiz'de başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Mourinho'ya kulüp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

Süper Lig Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak ameliyat için ülkesine giden Jose Mourinho için açıklama yayımlandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Geçmiş Olsun Jose Mourinho Teknik Direktörümüz Jose Mourinho bugün ülkesi Portekiz'de başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirmiştir.

Sağlık durumu gayet iyi olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi
Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi'nden fahri doktora payesi
İsrail medyası yazdı! İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak!
İsrail medyası yazdı! İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak!
Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ
Can Grubu, Ciner Yayın Holding’i devraldı! Tek yetkili artık Kenan Tekdağ
İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması
İBB'den Belgrad Ormanı açıklaması
Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Beyoğlu'nda yaşlı adama tramvay çarptı
Beyoğlu'nda yaşlı adama tramvay çarptı
Şam'da üst düzey ziyaretler devam ediyor:
Şam'da üst düzey ziyaretler devam ediyor:
Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi
Muğla'daki helikopter kazasında ölen pilotun cenazesi, Mersin'de defnedildi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 5 bin liraya yükseldi
Deyrizor harabeye döndü il merkezi görüntülendi
Deyrizor harabeye döndü il merkezi görüntülendi
İran'da enerji krizi! Fabrikalar tatil edildi okullar uzaktan eğitime geçti
İran'da enerji krizi! Fabrikalar tatil edildi okullar uzaktan eğitime geçti